Военный эксперт Василий Дандыкин назвал преимущества Вооруженных Сил России

За счет жесткости бронекомбинезон не давит на тело, а опирается на гусеничные движители, которые с помощью электропривода перемещают бойца в нужном направлении с повышенной до 20-30 км/ч скоростью. А вот в нынешнем бронежилете бойцы калечатся, теряя незащищенные руки, ноги и глаза. А при поражении открытого лица, зачастую гибнут. Минтруд: 54% получивших инвалидность участников спецоперации имеют ампутации. Кстати, пару лет назад многие потешались над игрушечными коптерами. Потом пришлось их срочно закупать. И сейчас БПЛА главная ударная сила. Дождемся, что наши враги первыми усовершенствуют защиту своих солдат, а мы снова лихорадочно догонять будем.

МГ

Малик Гумеров

Эти все засранцы эксперды пусть учат своих жен или тещу щи варить ! Они что , считают всех остальных дебилами , не умеющими сами складывать 2 + 2 + ... ??? Паразиты они , а не радетели о народе ! ВО БЛЯ ВРЕМЕНА НАСТАЛИ ---- ОДНИ ПОЛИТОЛУХИ , ОДНИ ЭКСПЕРДУНЫ , по сути шавки засранцы лижущие задницы своим , выставляющим их кланам ! Где он зарплату получает , и за что ? ОН ЖЕ НАТУРАЛЬНЫЙ И АБСОЛЮТНЫЙ ПАРАЗИТ ! Нигде не работает , ничего полезного не производит , и его подкармливают его буржуинские хозяева ! Эксперд сраный бля ... - развелось этих засранцев хуеплетов паразитов ! Кому нужно знать твое мнение - отношение , засранец ! ТЫ ХОТЬ ЗА ЗАПЯТУЮ В СВОИХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ ОТВЕЧАЕШЬ ! НИХУЯ бля ! Язык без костей ! И каждое дерьмо сливает свое дерьмо .... - гоняется за баблом сраным ! А на страну , тем более на народ им всем плевать !!! Достали уже эти все хуеплеты - политолухи и эксперды сраные !