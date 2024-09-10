18-летний Honda Accord, проехавший больше полумиллиона км, выставили на аукцион за мизерные деньги

Honda и Toyota построили свою репутацию на простоте, и, что еще более важно, надежности. Эти компании строят машины, которые предназначены для того, чтобы оставаться в рабочем состоянии на протяжении десятилетий.
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