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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

18-летний Honda Accord, проехавший больше полумиллиона км, выставили на аукцион за мизерные деньги

Honda и Toyota построили свою репутацию на простоте, и, что еще более важно, надежности. Эти компании строят машины, которые предназначены для того, чтобы оставаться в рабочем состоянии на протяжении десятилетий.

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