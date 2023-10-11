Путин предложил давать участникам СВО субсидии на газификацию

Президент России Владимир Путин предложил включить участников СВО и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации.
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