Актер Джереми Аллен Уайт не стал раздеваться для новой кампании Calvin Klein

Звезда сериала «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт снова снялся для Calvin Klein. В отличие от двух других съемок для бренда, в зимней кампании актер не разделся, но от этого видео и фото с его участием не стали менее сексуальными и страстными.