Ассоциация «Сила фермеров» обвиняет Министерство сельского хозяйства в недостаточной прозрачности процесса разработки и внедрения механизма лицензирования импорта отдельных категорий зерновых и масличных культур.
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