Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал план украинского урегулирования «Трампа-Келлога», который новая американская администрация собирается представить на Мюнхенской конференции в середине февраля.
Ростислав Ищенко объяснил, чем мирный план Трампа плох для России
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Александр Т
Пиндосы до сих пор считают себя самыми "умными".
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1 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Товарищи! "Почему Генерала Гурулёва "ПЕРЕКИНУЛИ!" их Комитета по Обороне в Комитет по Местному Самоуправлению???"
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24 мин.
Лидия Фролова
И все это из-за фиговой ситуации на фронте...Курскую с 06.08. не могут освободить...ни один город не взяли ..какие-то паршивые села и ,якобы, каждое из них имеет для укров "стратегическое значение".. сопли жуют три года... Орехами засыпать ...! а этот Трамп пшел в баню
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1 мин.
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