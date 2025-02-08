Ростислав Ищенко объяснил, чем мирный план Трампа плох для России

Лидия Фролова

И все это из-за фиговой ситуации на фронте...Курскую с 06.08. не могут освободить...ни один город не взяли ..какие-то паршивые села и ,якобы, каждое из них имеет для укров "стратегическое значение".. сопли жуют три года... Орехами засыпать ...! а этот Трамп пшел в баню