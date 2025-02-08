Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

535 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Шилов
    Интересны фотографии совместных деятелей в Ленинграде : Чубайс, Медведев, Кудрин, Путин , Собчак... Напрашиваются выв...Александр Прохано...
  • Лидия Фролова
    И все это из-за фиговой ситуации на фронте...Курскую с 06.08. не могут освободить...ни один город не взяли  ..какие-т...Ростислав Ищенко ...
  • Анна Егорова
    Зато негры из США точно приедут! И в жюри, и петь!Иосиф Пригожин ра...

Ростислав Ищенко объяснил, чем мирный план Трампа плох для России

Ростислав Ищенко объяснил, чем мирный план Трампа плох для России

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал план украинского урегулирования «Трампа-Келлога», который новая американская администрация собирается представить на Мюнхенской конференции в середине февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
Пиндосы до сих пор считают себя самыми &quot;умными&quot;.
Ответить
1 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Товарищи!  &quot;Почему Генерала Гурулёва &quot;ПЕРЕКИНУЛИ!&quot; их Комитета по Обороне в Комитет по Местному Самоуправлению???&quot;
Ответить
24 мин.
Лидия Фролова
И все это из-за фиговой ситуации на фронте...Курскую с 06.08. не могут освободить...ни один город не взяли  ..какие-то паршивые села и ,якобы, каждое из них имеет для укров &quot;стратегическое значение&quot;.. сопли жуют три года...  Орехами засыпать ...! а этот Трамп пшел в баню
Ответить
1 мин.
наверх