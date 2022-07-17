На ликвидацию свалок власти Тамбова готовы потратить ещё более 4 млн рублей

Администрация Тамбова вновь заключает контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в городе. На этот раз начальная стоимость работ, выставленных на торги, составила почти 5 миллионов рублей, которые предусмотрены в бюджете областного центра.
Администрация Тамбова вновь заключает контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в городе. На этот раз начальная стоимость работ, выставленных на торги, составила почти 5 миллионов рублей, которые предусмотрены в бюджете областного центра.
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