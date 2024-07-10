Дайвер Дмитрий Алдошин: "Под водой совсем другая жизнь и абсолютно другой мир"

Больше всего дайверов в безмолвном мире подводных глубин вдохновляет то, что под водой совсем другая жизнь и абсолютно другой мир, за которым очень интересно наблюдать со стороны и видеть, как вообще там всё происходит по-другому, в соотношении с сушей.
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