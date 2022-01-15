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Вакцинация от COVID-19 не может стать платной

Директор Национального центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия либеральная страна, создающая все благоприятные условия для граждан, поэтому вакцинация против новой коронавирусной инфекции у нас не может стать платной.

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