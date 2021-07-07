В Крыму 335 новых больных коронавирусом

В Крыму за сутки подтверждено 335 новых случая коронавируса. В том числе 259 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.