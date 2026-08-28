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Нижегородская правда

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До 30 августа принимают заявки на фестиваль «Культура Победы»

До 30 августа принимают заявки на фестиваль «Культура Победы»

Открыт прием заявок на третий Всероссийский творческий фестиваль «Культура Победы: единство СВОих», организатором которого выступает Комитет семей воинов Отечества.

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