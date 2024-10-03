Ким Кардашьян снялась в прозрачном платье для журнала

Всё о женщинах

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для журнала HTSI Magazine. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.