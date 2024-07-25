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Русская весна

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Специалисты НАТО определили признаки «российского вторжения»

Специалисты НАТО определили признаки «российского вторжения»

В НАТО считают, что специалисты альянса выявили более десятка признаков, по которым можно определить на стадии подготовки возможное «полномасштабное российское вторжение», чтобы отреагировать на предполагаемые передвижения войск РФ или сразу вступить в бой, передает агентство Reuters.

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