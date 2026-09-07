А кушать хочется всегда...

Аве, соордынцы! Ну что, в очередной раз убедились в цене "водяного перемирия", объявляемого криворожской борзой: прошедшей ночью, только на восток - тридцать штук насчитал.
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