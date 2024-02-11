Techcrunch: чат-бот Goody-2 доводит до абсурда заботу о чужих чувствах в сети

Американская арт-студия Brain из Лос-Анджелеса запустила интеллектуальный чат-бот Goody-2, высмеивающий стремление разработчиков ChatGPT и прочих подобных сервисов запретить искусственному интеллекту (ИИ) отвечать на вопросы по любым темам.
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