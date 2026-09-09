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Спорт Уик-Энд

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Генич против Аршавина: «Глушенков лучший, со «Спартаком» провалился, но кто у нас без греха» - «Не Соболев, а Жубал». Но все не угадали

Генич против Аршавина: «Глушенков лучший, со «Спартаком» провалился, но кто у нас без греха» - «Не Соболев, а Жубал». Но все не угадали

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба лиги.

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