Пасмурная погода и дождь ждут жителей столичного региона

Жителям столичного региона предстоящая пятница обещает быть пасмурной и дождливой. По данным синоптиков, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-4 метра в секунду, при этом порывы могут достигать 11 метров в секунду.
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