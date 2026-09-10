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«Глиф» заговорит по-английски: как ИИ поможет участникам МФМ-2026 разобраться в мировых новостях

«Глиф» заговорит по-английски: как ИИ поможет участникам МФМ-2026 разобраться в мировых новостях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября, ФедералПресс. Новостной ИИ-ассистент Дзена «Глиф» представят на Международном фестивале молодежи (МФМ-2026) в Екатеринбурге.

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