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Глава МО Болгарии обвинил пророссийскую дезинформацию в ослаблении армии

Глава МО Болгарии обвинил пророссийскую дезинформацию в ослаблении армии

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что постоянный страх войны в болгарском обществе, подпитываемый дезинформацией из пророссийских источников, серьезно влияет на боеспособность вооруженных сил.

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