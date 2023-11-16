Глава МО Болгарии обвинил пророссийскую дезинформацию в ослаблении армии

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что постоянный страх войны в болгарском обществе, подпитываемый дезинформацией из пророссийских источников, серьезно влияет на боеспособность вооруженных сил.
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