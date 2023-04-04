Прославленный тренер NCAA Бобби Найт госпитализирован

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Член Зала славы, легендарный тренер NCAA Бобби Найт госпитализирован с «острым заболеванием». На выходных университет Индианы разослал баскетбольным выпускникам электронное письмо, в котором сообщалось о проблемах со здоровьем у 82-летнего Найта.