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Регионы России

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Доля российских компонентов в базовых станциях 5G «Иртея» вырастет до 30% к 2028 году

Доля российских компонентов в базовых станциях 5G «Иртея» вырастет до 30% к 2028 году

Платформы Single RAN объединяют поддержку GSM, LTE и 5G с открытыми интерфейсами Open RAN и уже применяются в сетях нескольких операторов.

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