Квадратура круга То, что Донни вдруг заявил, что в США будет всего два гендера – М и Ж – для нас плохая новость.
Так чем мы принципиально отличаемся от них?
Комментарии
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Кошмар
Что Трамп трепло, что аффтор... Балаболки.
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2 час.
Нина Комарова
Автор, СССР не возводил железный занавес. Его построил запад с указки Черчиля.
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2 час.
Нина Комарова
Советский Союз не создавал железный занавес. Его нам устроил запад вместе с Черчилем.
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2 час.
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