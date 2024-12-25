ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    что значит   скоро  будут ??   об нас давно  вытерают   и  сцут на голову  . где  наш   флот   в Севастополе  ?  его ...Взрыв и последующ...
  • Evgenija Palette
    !!!!!!!!Родители пойдут в...
  • Наталья
    Зачем ждать пяти правонарушений? Высылать необходимо даже за единственное!Родители пойдут в...

Так чем мы принципиально отличаемся от них?

Так чем мы принципиально отличаемся от них?

Квадратура круга То, что Донни вдруг заявил, что в США будет всего два гендера – М и Ж – для нас плохая новость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Что Трамп трепло, что аффтор... Балаболки.
Ответить
2 час.
Нина Комарова
Автор, СССР не возводил железный занавес. Его построил запад с указки Черчиля.
Ответить
2 час.
Нина Комарова
Советский Союз не создавал железный занавес. Его нам устроил запад вместе с Черчилем.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх