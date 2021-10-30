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Индекс Nikkei закрылся ростом благодаря оптимистичной отчетности

Индекс Nikkei закрылся ростом благодаря оптимистичной отчетности

Токийские фондовые индексы в пятницу закрылись небольшим ростом, так как оптимизм в отношении корпоративных прогнозов перевесил осторожность инвесторов накануне всеобщих выборов в Японский парламент, сообщают 29 октября Kyodo News и Reuters.

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