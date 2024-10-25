Журналист Боуз отреагировал на слова Путина о потерях ВСУ. Хватило одной фразы

Дмитрий Гурин

Вот только Зеля не повторит конец Иуды, к сожалению или как посмотреть. Так что я думаю ему с жинкой и детьми теперь постоянно придется боятся за свою еврейскую шкурку, такое не забывают, а "ожидание смерти, хуже самой смерти.......". Но вот смерть он себе заслужил очень долгую и мучительную. Иуда предал всего лишь одного "человека", Зеленский весь народ..........