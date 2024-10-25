Боуз обратил внимание на слова президента России об украинских потеряхВладимир Путин по итогам саммита БРИКС открыто заявил, что понимает, почему Владимир Зеленский не хочет возобновлять мирные переговоры.
Журналист Боуз отреагировал на слова Путина о потерях ВСУ. Хватило одной фразы
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Вот только Зеля не повторит конец Иуды, к сожалению или как посмотреть. Так что я думаю ему с жинкой и детьми теперь постоянно придется боятся за свою еврейскую шкурку, такое не забывают, а "ожидание смерти, хуже самой смерти.......". Но вот смерть он себе заслужил очень долгую и мучительную. Иуда предал всего лишь одного "человека", Зеленский весь народ..........
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