Военное обозрение

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Нанесён ракетный удар по пункту размещения подразделений «гвардии наступления» в Харькове

Нанесён ракетный удар по пункту размещения подразделений «гвардии наступления» в Харькове

Поступает информация о нанесении ракетного удара по объекту противника в Харькове. Сообщается, что прилёт был мощный, и звук взрыва слышен в разных частях этого крупного города.

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