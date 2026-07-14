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КСИР нанес удары по объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаку США

КСИР нанес удары по объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаку США

Военно-морские и военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана совместно атаковали ракетами и беспилотниками американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США.

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