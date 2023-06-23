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Нетаньяху заявил о западном оружии, которое поставляли Украине, возле границ Израиля

Нетаньяху заявил о западном оружии, которое поставляли Украине, возле границ Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о западном оружии, которое поставляли Украине, возле границ Израиля - он назвал это одной из причин, по которой страна не оказывает военной помощи Украине, сообщает газета The Jerusalem Post.

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