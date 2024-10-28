Сумасшедший в Краснодаре выстрелил в беспомощного соседа: спор из-за мопеда перерос в уголовщину

Местный житель отказался пропустить соседа с мопедом в подъезд и сделал замечание. После краткого спора мопедист распылил перцовую смесь в лицо мужчины, однако ему показалось и этого мало – он сходил домой за пистолетом.
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