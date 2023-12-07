В Тольятти женщина пострадала в результате нападения собаки

В Тольятти сотрудники прокуратуры начали проверку в связи с нападением собаки на женщину.Как сообщает Telegram-канал городской областной прокуратуры, инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта.
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