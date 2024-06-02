Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Porsche 911 впервые в истории модели стал гибридом, BMW обновила семейство 3 Series, Jeep представил электрический Wagoneer S, Subaru показала «подогретый» WRX tS, а Bugatti выпустила самый последний Chiron.