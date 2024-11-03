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Военное обозрение

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Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область

Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область

Киев наносит удары БПЛА ежедневно, пытаясь поразить топливно-энергетические объекты.

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