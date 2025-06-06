Эксперт объяснила родителям, как распознать СДВГ у ребенка

Это распространенное психическое расстройство Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является одним из наиболее распространенных психических расстройств у детей, пишет 6 июня «Вечерняя Москва».
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