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Google потратила на ИИ больше, чем заработала за квартал: расходы на инфраструктуру впервые обнулили денежный поток

Google потратила на ИИ больше, чем заработала за квартал: расходы на инфраструктуру впервые обнулили денежный поток

Выручка компании достигла $119,8 млрд, но строительство дата-центров для искусственного интеллекта привело к отрицательному свободному денежному потокуGoogle отчиталась о финансовых результатах за II квартал 2026 года, показав рекордные масштабы бизнеса, но впервые после выхода компании на биржу получила отрицательный свободный денежный поток.

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