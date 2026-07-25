Google потратила на ИИ больше, чем заработала за квартал: расходы на инфраструктуру впервые обнулили денежный поток

Выручка компании достигла $119,8 млрд, но строительство дата-центров для искусственного интеллекта привело к отрицательному свободному денежному потокуGoogle отчиталась о финансовых результатах за II квартал 2026 года, показав рекордные масштабы бизнеса, но впервые после выхода компании на биржу получила отрицательный свободный денежный поток.