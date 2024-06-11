В России могут в два раза увеличить выплаты за ДТП по европротоколу

МОСКВА, 11 июня, ФедералПресс. В Госдуме рассмотрят предложение о повышении верхней границы страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления аварии без участия полиции и при наличии разногласий между участниками.
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