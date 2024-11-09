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Царьград

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Reuters: Штаб Трампа дистанцировался от слов его советника об Украине

Reuters: Штаб Трампа дистанцировался от слов его советника об Украине

Напомним, старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Киеву стоит забыть о возвращении Крыма, если он настроен на серьёзный разговор о мирном урегулировании.

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