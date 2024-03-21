Даниэль Риккардо: У меня может появиться шанс перейти в Red Bull Racing

Даниэль Риккардо: У меня может появиться шанс перейти в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolНа пресс-конференции перед своим домашним этапом Формулы 1 в Австралии пилот RB Даниэль Риккардо высказался о возможности перейти в Red Bull Racing в 2025 году.