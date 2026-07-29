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Аргументы и Факты

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На Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа

На Гавайях происходит извержение вулкана Килауэа

На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов планеты — Килауэа. Фонтаны лавы из жерла уже достигли высоты 30 метров и продолжают увеличиваться, сообщила Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США.

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