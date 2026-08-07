Депутат Делягин призвал убрать камеры с трассы Белгород-Курск из-за дронов

По данным «Газеты.Ru», депутат Госдумы Михаил Делягин озвучил проблему, связанную с работой камер фиксации скорости на трассе между Белгородом и Курском — этот участок дороги неоднократно подвергался ударам беспилотников, в том числе БПЛА типа «Хорнет».