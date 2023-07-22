В украинском правительстве жалуются на резкий спад экспорта зерна после выхода РФ из зерновой сделки

Когда Москва решила отказаться от участия в Черноморской инициативе, многие сельскохозяйственные компании Украины стали вывозить продукцию не морским путем, как раньше, а автомобильным и железнодорожным транспортом, что отрицательно сказалось на объемах вывоза.