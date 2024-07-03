Матч за шахматную корону между Гукешем и Дин Лиженем пройдет в Сингапуре

ФИДЕ определилась с местом для поединка за звание чемпиона мира. На сайте Международной федерации шахмат объявлено, что нынешний обладатель титула китаец Дин Лижень и 18-летний Гукеш Доммараджу из Индии, сенсационно выигравший турнир претендентов, встретятся за доской в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря этого года.