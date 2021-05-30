Медвежий угол

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Постмодернизм в постмаразме - Клинтон и Лукашенко

Постмодернизм в постмаразме - Клинтон и Лукашенко

Америка утонула.Всю последнюю неделю неполживая западная и прозападная пресса (и политики в том числе) разрываются в истериках относительно «преступлений» Лукашенко.

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