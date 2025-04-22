В США рассказали, кого конклав может выбрать новым папой римским

Среди кандидатов есть выходцы не просто из разных стран, но и континентов.Американское издание New York Post сообщает, что следующим понтификом, вполне вероятно, станет представитель одной из четырёх стран: Африки, Италии, Шри-Ланки либо США.
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