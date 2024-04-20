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Подросток за рулем легковушки устроил ДТП с тремя погибшими в Адыгее

Подросток за рулем легковушки устроил ДТП с тремя погибшими в Адыгее

Авария с легковушкой и грузовиком в Адыгее унесла жизни трех подростков. На трассе около аула Вочепший в Теучежском районе республики утром столкнулись Lada Granta и «Газель», сообщили в ГУ МВД по региону.

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