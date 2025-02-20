Глава UniCredit: разрешение конфликта на Украине позволит быстрее уйти из РФ

Итальянская банковская группа UniCredit может ускорить выход с российского рынка после окончания военного конфликта на Украине, заявил главный исполнительный директор компании Андреа Орчел в интервью Financial Times (FT).
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