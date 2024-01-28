Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Песков: Встреча Путина с гендиректором МАГАТЭ Гросси не планируется

Песков: Встреча Путина с гендиректором МАГАТЭ Гросси не планируется

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о вероятности встречи президента РФ Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИГОРЬ честнодумов
А кто такой Гросси, чтобы у нашего Президента была время для встречи с ним. Много чести. Если они не смогла определить откуда прилетают ракеты на Херсонскую АЭС, его просто надо сделать не въездным в Россию. Много таких при ООН кормится.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх