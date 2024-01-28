Песков: Встреча Путина с гендиректором МАГАТЭ Гросси не планируется

ИГОРЬ честнодумов

А кто такой Гросси, чтобы у нашего Президента была время для встречи с ним. Много чести. Если они не смогла определить откуда прилетают ракеты на Херсонскую АЭС, его просто надо сделать не въездным в Россию. Много таких при ООН кормится.