Россия нарастила экспорт шоколада в США до рекордных значений

По данным анализа, основанного на информации из американской статистической службы, экспорт шоколада из России в Соединенные Штаты достиг максимумов, которых не было с января 2022 года, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии