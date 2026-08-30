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Врезался в корову и "Ладу": мотоциклист погиб в ДТП в Республике Алтай

Врезался в корову и "Ладу": мотоциклист погиб в ДТП в Республике Алтай

36-летний мотоциклист погиб в аварии в Онгудайском районе 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республики Алтай.

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