Воздушный бой: России пора делать ставку на летающих монстров, и тому есть 7 причин

Современные технологии сделают из «оскандалившихся» в прошлом веке летательных аппаратов и универсальное оружие, и эффективный транспорт Александр Храмчихин Фото: Марина Лысцева/ТАСС Дирижабли после ряда громких катастроф в 1930-е, казалось, навсегда ушли в прошлое, полностью вытесненные самолетами, а затем и вертолетами.