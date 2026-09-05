Воздушный бой: России пора делать ставку на летающих монстров, и тому есть 7 причин

Современные технологии сделают из «оскандалившихся» в прошлом веке летательных аппаратов и универсальное оружие, и эффективный транспорт Александр Храмчихин Фото: Марина Лысцева/ТАСС Дирижабли после ряда громких катастроф в 1930-е, казалось, навсегда ушли в прошлое, полностью вытесненные самолетами, а затем и вертолетами.
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Всегда считал, что дирижабли обязательно вернутся.