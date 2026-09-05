БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Воздушный бой: России пора делать ставку на летающих монстров, и тому есть 7 причин

Воздушный бой: России пора делать ставку на летающих монстров, и тому есть 7 причин

Современные технологии сделают из «оскандалившихся» в прошлом веке летательных аппаратов и универсальное оружие, и эффективный транспорт Александр Храмчихин Фото: Марина Лысцева/ТАСС Дирижабли после ряда громких катастроф в 1930-е, казалось, навсегда ушли в прошлое, полностью вытесненные самолетами, а затем и вертолетами.

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Maxim

Облёт советского Заполярья немецким дирижаблем — это знаменитая международная арктическая экспедиция 1931 года на борту крупнейшего в мире пассажирского цеппелина LZ 127 «Graf Zeppelin»