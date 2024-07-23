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У самолете оторвалась дверь в туалет и стюардесса держала ее не протяжении 16 часов

У самолете оторвалась дверь в туалет и стюардесса держала ее не протяжении 16 часов

Пассажирам Cathay Pacific Airways повезло, что в рейс с ними пошла опытная стюардесса. Почти сразу после взлета во внутреннем помещении в салоне обвалилась дверь — женщине пришлось ее держать 16 часов подряд.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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19 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А что её держать...Пусть лежит..и хрен с ней до посадки самолёта.
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18 час.
Дмитрий Гурин
Ну в старых поездах двери между вагонами то же бывало или заклинивало или отваливались, и что то не припомню чтоб проводницы их держали и поднимали панику.  Хотя всегда думал что Airbus A350-1000 надежнее, удобнее и новее Boeing 777-300. Теперь уже лучше не думать........ Маршрут Гонконг-Нью Йорк после полетных санкций над территорией России почти всех западных компаний стал самым дорогим и протяженным в мире...... за такие бабки, около 70 тыров наших, к счастью деревянных а не зеленых бумажных, в эконом классе, могли бы за самолетиками и аккуратнее ухаживать. Хотя если я правильно помню там в салонах эконом класса целых 6 сортиров и один для инвалидов, ну сломалась дверца, нормально в задумчивости не посидишь, так ведь есть еще ПЯТЬ!!!
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9 час.

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