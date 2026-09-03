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Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумының пленар утырышында катнаша

Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумының пленар утырышында катнаша

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумының пленар утырышында катнаша, дип хәбәр итте ТР Рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова.

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